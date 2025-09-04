GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las lluvias causadas por Lorena, ahora huracán categoría 1, dejó los primeros estragos en Baja California Sur. A través de redes sociales, se han compartido imágenes de los efectos del fenómeno, que se localiza 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 220 kilómetros de Cabo San Lázaro, de acuerdo con el más reciente reporte de autoridades.

Primeros efectos en Baja California Sur por huracán Lorena

Las fuertes lluvias causadas por Lorena han causado inundaciones que arrasan con todo a su paso. Según las imágenes compartidas en plataformas digitales, la corriente arrastró a un motociclista.

El agua también habría arrastrado, por algunos metros, carros que estaban estacionados.

La crecida del agua dejó, también, afectaciones en avenidas principales de Cabo San Lucas. Llantas, basura y demás artículos arrastrados por la corriente impidió que los vehículos pudieran transitar por diversas zonas.

Entre los daños también destacan embarcaciones que sufrieron la marea alta que se reportó por el paso del huracán Lorena.

Medidas por el huracán Lorena

A través de su cuenta de X, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, anunció ante la posibilidad de que Lorena se intensifique hasta categoría 2, se han tomado las siguientes medidas:

En La Paz, el transporte público continúa operando, excepto las rutas hacia el sur

En Comondú se habilitaron albergues para la población que lo requiera

Los puertos permanecen cerrados a la navegación

En todos los municipios se llevan a cabo acciones de limpieza y desazolve para el flujo de agua

En Mulegé se prevé el impacto en Punta Abreojos como categoría 1. Desde este día, 35 refugios temporales están listos para activarse.

¿Dónde se encuentra el huracán Lorena?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Lorena continúa intensificándose, paralelo a costas de Baja California Sur. Su centro se localizó a 255 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km de Cabo San Lázaro, localidades de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.