Impactante: pipa de gas LP queda colgando en carretera tras deslave en Baja California Sur

Pipa de gas LP. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un deslave, generado por las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Mario, provocó graves daños sobre la Carretera Transpeninsular, justo en el kilómetro 78, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.

El incidente ocurrió cuando una gran oquedad se abrió de forma repentina mientras una pipa de gas LP transitaba por esa sección. Debido a la magnitud del hundimiento, el vehículo quedó suspendido entre las dos orillas del deslave, poniendo en riesgo tanto al conductor como a los habitantes de la zona.

El punto exacto del colapso es un tramo frecuente para el transporte de carga pesada, lo que agrava aún más el peligro en casos de emergencia climatológica como la presente.

Autoridades locales ya evalúan los daños y se prevé que las labores de emergencia incluyan la remoción de la pipa, el reforzamiento de los bordes del deslave y el eventual cierre parcial de la carretera mientras se realizan reparaciones.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque vecinos han manifestado preocupación por la posibilidad de que continúen los deslizamientos, ante las lluvias persistentes y la inestabilidad del terreno.

