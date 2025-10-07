Los Cabos habilita refugios temporales por huracán Priscilla

GENERANDO AUDIO...

Por huracán Priscilla, habilitan refugios temporales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El huracán Priscilla, que se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, provocó la habilitación de refugios temporales en Los Cabos, Baja California Sur.

A las 6:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizaba a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Refugios temporales habilitados en Los Cabos

Protección Civil de Los Cabos informó que, ante el paso del huracán Priscilla, se activaron más de dos docenas de refugios temporales en diferentes zonas del municipio:

Cabo San Lucas: siete refugios

siete refugios San José del Cabo: siete refugios

siete refugios Zona Norte: 11 refugios

El Ayuntamiento de Los Cabos precisó que estos espacios fueron habilitados para resguardar a la población que pudiera resultar afectada por las lluvias y los vientos derivados del sistema tropical.

“El objetivo es garantizar la seguridad de las familias durante las horas críticas del fenómeno”, informaron autoridades municipales.

Huracán Priscilla provoca lluvias intensas en cinco estados

El SMN advirtió que los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla ocasionarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

El sur de Baja California Sur

El centro y sur de Sinaloa

El norte y centro de Nayarit

Además, se prevén vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros en costas del sur de Baja California Sur.

Zona de vigilancia por efectos del huracán

Debido a las condiciones meteorológicas, el SMN y Protección Civil mantienen zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos oficiales, evitar zonas costeras y mantenerse informada sobre la trayectoria del huracán Priscilla. “Es fundamental atender las recomendaciones para reducir riesgos por el oleaje y los vientos”, indicó la dependencia federal.

Suspensión de clases por el huracán Priscilla

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEPBCS) anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del martes 7 de octubre y hasta nuevo aviso, como medida preventiva por el paso del huracán Priscilla.

