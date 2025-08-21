GENERANDO AUDIO...

Autoridades ya han bridado apoyo a productores. Foto: UnoTV

En apenas un mes, Baja California Sur logró reducir la proporción de municipios con sequía, pasando de una situación crítica a un escenario con menos afectaciones. El reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que la entidad presenta una mejora en sus condiciones hídricas, lo que representa un respiro para sus habitantes y actividades productivas.

Mientras que el 15 de julio de este año, el 60% de los municipios presentaban sequía en algún grado, para el 15 de agosto la cifra descendió a 40%.

¿Qué tipo de sequía se reporta en Baja California Sur?

De acuerdo con los reportes de la Conagua, la clasificación por categorías de sequía en la entidad cambió de la siguiente manera:

15 de julio de 2025

D0 (anormalmente seco): 1 municipio

D1 (sequía moderada): 3 municipios

Porcentaje de municipios con sequía: 60%

15 de agosto de 2025

D0 (anormalmente seco): 2 municipios

D1 (sequía moderada): 2 municipios

Porcentaje de municipios con sequía: 40%

Cabe destacar, que la categoría D0 se refiere a condiciones anormalmente secas, pero no se considera sequía activa.

Productores de Baja California Sur reciben apoyo para enfrentar la sequía ganadera

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que más de 650 productoras y productores de Baja California Sur ya cuentan con apoyo emergente para alimentar a su ganado bovino, como parte del proyecto estratégico “Apoyo a la Sequía Ganadera del Estado”. Con una inversión federal de millones de pesos, se entregaron alimentos balanceados y sales minerales para sostener a miles de reses durante la temporada de estiaje, beneficiando de manera gradual a los cinco municipios de la entidad.

