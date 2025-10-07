Sin clases en Los Cabos y La Paz por huracán Priscilla

GENERANDO AUDIO...

Por paso del huracán Priscila, sin clases en Los Cabos y La Paz este martes

Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por el gobernador Víctor Castro Cosío, determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los municipios de Los Cabos y La Paz, debido a las lluvias intensas provocadas por el huracán Priscilla, que se ubica como categoría 1 en el Pacífico mexicano.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este lunes, las autoridades coincidieron en que las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la población estudiantil, por lo que las actividades escolares quedarán suspendidas a partir del martes 7 de octubre y hasta nuevo aviso.

Lluvias intensas y cierre de puertos por el huracán Priscila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el fenómeno ocasionará lluvias fuertes a intensas en el sur del estado durante los próximos tres días, con acumulaciones de hasta 150 milímetros, vientos mayores a 70 km/h y oleaje de hasta cinco metros, motivo por el cual se cerraron los puertos de Los Cabos a toda actividad pesquera, turística y recreativa.

Aunque Priscilla no impactará directamente a Baja California Sur, sus efectos indirectos podrían causar inundaciones, deslaves y cortes carreteros, según el reporte oficial.

Apertura de refugios temporales y medidas preventivas

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó la apertura de 28 refugios temporales del Plan A en las delegaciones de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se ofrece atención médica, alimentos y seguridad a las familias que requieran resguardo.

Asimismo, se implementó un operativo de evacuación preventiva en zonas de riesgo y alto riesgo, con apoyo del personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia para facilitar el traslado seguro de la ciudadanía.

Consejo Estatal en sesión permanente

El gobernador Castro Cosío propuso mantener la suspensión de labores en Los Cabos y La Paz, dejando pendiente la decisión para Comondú, Loreto y Mulegé, municipios donde las lluvias serán de menor intensidad. El Consejo Estatal de Protección Civil permanecerá en sesión permanente para evaluar la evolución del huracán y definir medidas adicionales.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a no cruzar arroyos o calles inundadas, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, Protección Civil y Conagua.