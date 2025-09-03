GENERANDO AUDIO...

La medida aplica a todos los municipios de BCS. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Debido al huracán Lorena, autoridades de Baja California Sur (BCS) decidieron suspender las clases en todo el estado. Así lo dio a conocer el Gobierno estatal, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, la mañana de este miércoles 3 de septiembre.

Suspenden clases en Baja California Sur por el huracán Lorena

En su publicación, el Gobierno de Baja California Sur informó que se suspenden las clases y las labores escolares en instituciones de los cinco municipios del estado, en todos los niveles y turnos, tanto en escuelas públicas como privadas.

“Les pedimos tomar precauciones y estar atentos a la información oficial”, resaltó el aviso del Gobierno de Baja California Sur.

Activan refugios temporales

Por otro lado, como parte de las acciones por los efectos del huracán Lorena, que se intensificó a categoría 1, las autoridades informaron que ya se encuentran habilitados los refugios temporales del Plan A, en el municipio de Los Cabos.

Asimismo, la consulta externa en los centros de salud de Los Cabos permanecerá suspendida. Sin embargo, los servicios de urgencia continúan operando en los hospitales del IMSS-Bienestar.

Recomendaciones ante la cercanía del huracán Lorena

Finalmente, el Gobierno estatal dio a conocer una serie de recomendaciones para la población:

Conservar la calma y mantenerse informado a través de canales oficiales

Evitar conducir por carreteras o caminar en zonas afectadas; si se trata de una emergencia, manejar con precaución, a baja velocidad y con luces encendidas

No cruzar arroyos, evitar bardas en riesgo, así como postes y cables de electricidad

Evacuar e ir a un refugio cercano en caso de vivir en una zona que presente riesgo

Permanecer en tu hogar o refugio hasta que las autoridades informen que el peligro ha pasado

Tener a la mano una mochila de emergencia

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]