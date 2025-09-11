Accidentes donde ha estado involucrado Grupo Tomza de Baja California

GENERANDO AUDIO...

Tomza ha reportado más accidentes. Foto: Cuartoscuro

Ayer 10 de septiembre, Iztapalapa, Ciudad de México, vivió una de las jornadas más trágicas de los últimos años, cuando una pipa (relacionada con Grupo Tomza) con 50 mil litros de gas LP explotó bajo el Puente de La Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza.

El accidente dejó, al menos, seis personas sin vida, más de 90 heridos (21 de gravedad) y obligó a evacuar a cientos de habitantes de la zona, además del cierre de esta vialidad que es pilar por su conexión entre la CDMX y el Estado de México.

Tras la difusión de las primeras imágenes de la explosión, comenzaron a circular especulaciones que señalaban a Gas Silza como responsable de la pipa. Más tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró en conferencia que su administración ya mantenía comunicación directa con dicha compañía. Paralelamente, en redes sociales se compartieron registros oficiales que indican que la carga de gas provino de instalaciones vinculadas a Grupo Tomza. Ambas firmas forman parte del conglomerado bajacaliforniano que cuenta con un registro de más de 10 accidentes.

¿Cuáles son los otros accidentes vinculados con Grupo Tomza?

Medios locales y reportes oficiales han documentado distintos episodios en los que han estado implicadas pipas o estaciones de esta compañía; estos son los 15 más sonados:

12 de agosto de 2025, Mocorito, Sinaloa: Choque frontal de una pipa de Tomza que provocó la muerte del conductor y tres heridos 4 de abril de 2025, Tihuatlán, Veracruz: Volcadura de pipa en la autopista México–Tuxpan, con tres lesionados y cierre total de la carretera 13 de noviembre de 2024, Playa del Carmen, Quintana Roo: Protección Civil clausuró una estación de gas por ubicarse cerca de escuelas 29 de octubre de 2024, Costa Rica: Multa de 13 millones de colones a Tomza por incumplir con el mantenimiento de cilindros 20 de marzo de 2024, Solidaridad, Quintana Roo: Incendio de pipa en zona residencial que generó alarma entre vecinos 31 de diciembre de 2021, Chetumal, Quintana Roo: Empleado lesionado por explosión de válvula defectuosa julio de 2020, Playa del Carmen, Quintana Roo: Fuga en centro de distribución; ese mismo mes un trabajador resultó herido por golpe de manguera 19 de octubre de 2016, Zapopan, Jalisco: Aseguran camión repartidor tras sorprenderlo ordeñando cilindros en vía pública 10 de mayo de 2016, Acapulco, Guerrero: Volcadura de pipa con 12 mil litros de gas; un lesionado y cuantiosos daños 31 de enero de 2015, Ciudad de México: Flamazo en restaurante de Jardines del Pedregal durante abastecimiento de gas; chofer herido 18 de abril de 2014, Puebla: Pipa volcó y cayó a una barranca; sin heridos 18 de enero de 2014, Tuxpan, Veracruz: Explosión en planta de Tomza dejó dos muertos 23 de octubre de 2013, Mérida, Yucatán: Pipa de gas LP explotó y causó siete lesionados 15 de octubre de 2013, Amozoc, Puebla: Estallido en planta de distribución del grupo; posteriormente la Sener sancionó a la compañía con 52 millones de pesos Mayo de 2007, Puebla: Explosión de tanque de 20 kilos en vecindad dejó tres personas heridas

Grupo Tomza ya ha tenido multas y sanciones millonarias

El historial de Grupo Tomza no se limita a accidentes. En noviembre de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a la empresa junto con otras gaseras por prácticas monopólicas absolutas, imponiéndoles una multa conjunta de 2 mil 414 millones de pesos por manipular precios del gas LP durante más de una década.

Sobre la tragedia del día de ayer, la empresa Silza informó que cuenta con seguro y que ya “han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente”.

En un comunicado, Transportadora Silza detalló que dispone de pólizas obligatorias según la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro de daño ambiental. La compañía también señaló que colabora con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y garantiza el “cumplimiento puntual de nuestras obligaciones legales”.

¿Quiénes son los dueños de Grupo Tomza?

Grupo Tomza fue fundado por Tomás Zaragoza Fuentes, mientras que su hermano, Miguel Zaragoza Fuentes, creó Zeta Gas en 1946. Juntos consolidaron un duopolio que domina la distribución de gas LP en México y Centroamérica, con presencia en más de 950 ciudades y múltiples terminales marítimas.

