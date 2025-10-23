Adultos mayores reciben segundo pago de 2,600 pesos en apoyo bimestral en Baja California

GENERANDO AUDIO...

Entrega del segundo cheque del programa “Adultos Mayores”. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Baja California, al mando de Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio inicio a la entrega del segundo cheque del programa estatal “Adultos Mayores”, por un monto de 2 mil 600 pesos bimestrales.

¿A quién está dirigido el apoyo?

El programa está dirigido a personas adultas mayores de 60 a 64 años que en el mes de agosto ya recibieron el primer cheque del mismo plan.

La entrega cubre los 7 municipios del estado, con el propósito de “que nadie se quede fuera de la transformación”, impulsada por la administración estatal.

¿Cómo y dónde se entrega el apoyo?

Los beneficiarios recibirán una llamada telefónica para informarles los detalles del procedimiento antes de acudir a recibir su cheque

para informarles los detalles del procedimiento antes de acudir a recibir su cheque Se debe acudir personalmente a la delegación de la Secretaría de Bienestar de Baja California correspondiente al municipio, presentando identificación oficial

correspondiente al municipio, presentando identificación oficial La entrega se realiza en horario de 8:00 a 15:30 horas, y estará disponible hasta el viernes 24 de octubre

Algunas de las sedes incluyen:

Mexicali: Av. República de Uruguay No. 159 esquina Río Elota, Fracc. Sonora.

Av. República de Uruguay No. 159 esquina Río Elota, Fracc. Sonora. Playas de Rosarito: Calle José Haros Aguilar No. 2004. Fracc. Villa Turística.

Calle José Haros Aguilar No. 2004. Fracc. Villa Turística. San Felipe: Av. Mar de Cortés y Calle Manzanillo, Zona Centro.

Av. Mar de Cortés y Calle Manzanillo, Zona Centro. Tijuana: Calle paseo del Río, 3.ª Etapa Río Tijuana.

Calle paseo del Río, 3.ª Etapa Río Tijuana. Ensenada: Calle Ayuntamiento No. 1600, Carretera Transpeninsular.

Calle Ayuntamiento No. 1600, Carretera Transpeninsular. Tecate: Calle Misión Santo Domingo No. 1016, Fracc. El descanso.

Objetivo del programa “Adultos Mayores”

El apoyo de 2 mil 600 por bimestre busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, parte de las políticas sociales de la administración estatal en coordinación con la Secretaría de Bienestar.

Marina del Pilar señaló que este tipo de acciones refuerzan la inclusión de los adultos mayores como prioridad en el estado.