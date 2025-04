Afecta aumento de aranceles en EE.UU. a la industria en BC

GENERANDO AUDIO...

El aumento en los aranceles impuesto por el gobierno de EE.UU. ya está generando consecuencias en la industria de Baja California, especialmente en el sector maquilador.

“Kenworth, 350 empleados desocupados, eso en Mexicali, y aquí en Tijuana, pues sí hubo muchas empresas que suspendieron un turno y han reducido personal”. José Luis Contreras, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora.

Pero esto no es todo, algunas de las empresas en Baja California también han comenzado a mover parte de su producción hacia EE.UU.

“Por ejemplo, en el caso de Hisense, sí, parte de su producto lo ha manejado y lo ha trasladado hacia Estados Unidos y Hyundai redujo personal, ha bajado la producción y LG en Mexicali pues también parte de su producción ya está pensado en trasladarla totalmente a EE.UU”. José Luis Contreras, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora.

Aunque el panorama no es alentador, representantes del sector industrial consideran que el impacto no ha alcanzado la magnitud que se proyectaba inicialmente.



Esto ha generado un entorno de incertidumbre no solo para la industria, también para los responsables de transportar la mercancía a Estados Unidos.

“Pues la verdad sí, porque algunos son comisionistas y si nos pega, son menos viajes, entre más echas viajes, más ganas, y si echas menos, pues” Aurelio, trailero

Para Plácido también hay incertidumbre, aun cuando en su empres no hay , por ahora, recorte de personal, no deja de estar preocupado.

“Las empresas no quieren invertir, no sé, están viendo que va a pasar”. Placido Mata, trailero



Aún no ha pasado lo peor, pero la incertidumbre ya alcanzó la línea de producción. En un escenario donde todo puede cambiar con una sola decisión desde Washington, en Baja California solo queda resistir y esperar que el acero no se doble más de lo necesario.