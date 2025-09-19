Ahora en Tijuana: pipa vuelca y se impacta contra cinco vehículos

GENERANDO AUDIO...

Reportan que la pipa pertenece a Gas Silza. Foto: Cuartoscuro.

Hace nueve días, un accidente con una pipa de gas en Iztapalapa dejó a más de 20 muertos y 50 heridos, causando terror en la ciudadanía; ahora, en Tijuana, Baja California, una unidad de combustible volcó sobre la Vía Rápida Oriente y terminó impactando a cinco vehículos, generando caos vial y dejando heridos.

¿Qué se sabe de la volcadura de la pipa en Tijuana?

El percance ocurrió la tarde del jueves 18 de septiembre, alrededor de las 17:00 horas, a la altura de la planta tratadora de aguas negras y antes del puente Simón Bolívar. La volcadura de la pipa, perteneciente a la empresa Silza (misma empresa dueña de la pipa de Iztapalapa), provocó el cierre de carriles en ambos sentidos, lo que ocasionó un severo congestionamiento vehicular en la zona.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), bomberos y paramédicos de la Cruz Roja. Alrededor de 20 elementos del cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones en la pipa accidentada para descartar fugas de gas que pudieran detonar una explosión.

De acuerdo con las autoridades, cuatro vehículos y uno de transporte se vieron afectados por la volcadura de la pipa en Tijuana. Sobre los lesionados, si bien, las autoridades pertinentes confirmaron que hay heridos, no dijeron el número a la prensa local; no obstante, según reportes, se trata de, al menos, cinco personas lesionadas. Cuatro de ellas se encuentran en condición estable, pero una más fue catalogada como paciente de prioridad roja y trasladada de urgencia a un hospital.

La SSPCM informó que los carriles permanecerán cerrados hasta concluir con las maniobras de seguridad, por lo que llamó a los automovilistas a evitar la zona. Como rutas alternas se sugieren el bulevar Insurgentes y el bulevar Díaz Ordaz, con el fin de reducir el tránsito en la zona afectada.

