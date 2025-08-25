Aparecen narcomantas contra Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

GENERANDO AUDIO...

La gobernadora no se ha pronunciado. Foto: Cuartoscuro.

Ayer, domingo 24 de agosto, fueron localizadas dos narcomantas dirigidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Los mensajes fueron colocados en puntos estratégicos de Ensenada, con exigencias claras hacia la mandataria para actuar contra otra organización criminal.

El primer mensaje se encontró alrededor de las 06:00 horas en el nodo vial a la altura del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese). La segunda manta fue ubicada en el puente, frente al Centro de Gobierno del Estado y el Palacio Municipal. Ambas mantas tenían dimensiones de 2 por 2 metros y contenían el mensaje escrito en letras mayúsculas, dirigido a la gobernadora y firmado por “646 CJNG”, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué dicen las narcomantas dirigidas a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California?

En los mensajes se menciona directamente a Arturo Alejandro Hernández Medina, alias el “Tury”, señalándolo por supuestas extorsiones al sector pesquero del municipio, con apoyo de integrantes de “Los Aquiles” del Cártel de Sinaloa (CDS). Además, se cita al Vicealmirante Daniel Escobedo, comandante de la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina–Armada de México, con el fin de que intervenga en caso de que la gobernadora no actúe.

“Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda:

Nos extraña que le dé la espalda al pueblo de Ensenada. Desde que llegó al poder, ha permitido que Arturo Alejandro Hernández Medina, alias el “Tury”, extorsione a todo el sector pesquero de este municipio. Este está apoyado por las lacras de “Los Aquiles” del CDS, quienes le están causando un daño irreparable a cientos de familias y a la economía de este estado. Vicealmirante Daniel Escobedo, si la gobernadora no toma cartas en el asunto, hágalo usted o seguirá corriendo sangre. Atentamente: CJNG”.

Las narcomantas subrayan el conflicto entre grupos criminales en la región y la presión hacia autoridades estatales y federales. Los mensajes destacan la amenaza de violencia si no se toman medidas concretas contra la organización señalada, reflejando la persistente presencia del crimen organizado en Baja California.

Al momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido ninguna declaración al respecto. Cabe recordar que en agosto de 2024, la mandataria también apareció mencionada en tres narcomantas en menos de 15 días, donde fueron señalados, además, altos mandos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

