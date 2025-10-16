Ataque a la FGE en Tijuana es el tercero en menos de un mes en Baja California; ¿cómo fueron los otros dos?

GENERANDO AUDIO...

La FGE se ha vuelto el punto de varios ataques. Foto: FGE BC

La violencia volvió a golpear a Baja California; pues la noche de ayer, miércoles 15 de octubre, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana fueron atacadas con drones que transportaban artefactos explosivos caseros, marcando el tercer atentado en menos de un mes contra la institución.

Los objetos lanzados desde el aire contenían fragmentos metálicos, clavos y balines que detonaron al caer en el estacionamiento de la Unidad Antisecuestros. El estallido dañó varios vehículos, tanto particulares como oficiales, aunque no se registraron personas lesionadas.

La Fiscalía de Baja California informó que el ataque será investigado como un posible acto de terrorismo, mientras peritos y agentes de la Guardia Nacional acordonaron la zona para recoger evidencia. Este tipo de agresión (con drones y explosivos improvisados) es inusual en la región, según las autoridades estatales.

¿Cuáles fueron los otros dos ataques a la FGE de Baja California?

El atentado en Tijuana se suma a dos ataques ocurridos en la sede de Ensenada durante el pasado mes de septiembre, donde comandos armados irrumpieron en distintas instalaciones de la Fiscalía.

El primero ocurrió entre la noche del 19 de septiembre y la madrugada del 20 en la zona de El Ciprés, cuando un grupo de hombres armados ingresó por la madrugada al estacionamiento de la FGE, intimidó al guardia de seguridad y arrojó bombas molotov contra tres vehículos oficiales, provocando un incendio que dañó parte de la fachada.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia

Minutos después, se reportó otro ataque en la calle Novena, en el centro de la ciudad, lo que desató una fuerte movilización de la policía municipal, la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Las autoridades estatales confirmaron que ya se revisan cámaras de seguridad y testimonios de testigos para identificar a los responsables. La vocería de la FGE informó a medios locales que, existen imágenes de los posibles agresores que ya forman parte de la carpeta de investigación.