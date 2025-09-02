GENERANDO AUDIO...

Revisa los descuentos en multas en BC. Foto: Getty Images.

El Gobierno de Baja California anunció la condonación de multas y recargos fiscales, así como vehiculares, a personas físicas y morales, con vigencia del 1 de septiembre al 27 de diciembre de 2025, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de obligaciones y apoyar la economía de las familias.

La medida, decretada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aplicará tanto a contribuyentes dentro del estado como a quienes tengan bienes o realicen actos en el territorio bajacaliforniano. Aquí en Unotv.com te damos los detalles.

Fechas y descuentos en multas y recargos en Baja California

El beneficio se aplicará de forma escalonada según la fecha de pago:

100% de condonación del 1 al 30 de septiembre

del 1 al 30 de septiembre 75% de condonación del 1 al 31 de octubre

del 1 al 31 de octubre 50% de condonación del 1 al 30 de noviembre

del 1 al 30 de noviembre 25% de condonación del 1 al 27 de diciembre

Los pagos en línea gozarán de condonación del 100% en todo el periodo, siempre que se realicen en una sola exhibición.

¿A qué aplica el beneficio en Baja California?

El decreto abarca:

Multas y recargos fiscales estatales

Derechos por canje extemporáneo de placas, calcomanías y tarjetas de circulación

Multas relacionadas con control vehicular

Derechos por pago extemporáneo de licencias de conducir

También se permitirá el pago en parcialidades, con reducción de recargos si se cubre al menos el 25% inicial y el resto en un plazo máximo de 12 meses.

Para mayor información, puedes checar el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Razones de la medida

El Gobierno estatal reportó un rezago del 35% en el padrón vehicular, equivalente a más de mil 561 millones de pesos en adeudos. Con esta medida, busca incentivar la regularización y fortalecer las finanzas públicas sin afectar a la población que enfrenta dificultades económicas.

“Este decreto refleja el compromiso de apoyar a las familias bajacalifornianas y fomentar el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales”, señala el documento oficial.

Vigencia de los descuentos en multas y recargos en Baja California

El programa estará disponible del 1 de septiembre al 27 de diciembre de 2025, y los interesados deberán acudir a las oficinas de recaudación de rentas o realizar el trámite en línea.