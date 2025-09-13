GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Baja California, avala cambios en autos chocolate. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró en conferencia de prensa que ve con buenos ojos la posible modificación al decreto para regularizar autos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, que fue anunciada el miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la mandataria estatal, la regularización de estos vehículos ya cumplió su objetivo, pues la curva de registros ha disminuido con el paso del tiempo, luego de que el programa se implementó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, principalmente en estados fronterizos.

Casi 500 mil autos chocolate regularizados en Baja California

Ávila Olmeda informó que desde la puesta en marcha del decreto se han regularizado casi 500 mil vehículos en la entidad, lo que consideró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía al programa federal.

Aunque todavía no existe una ruta clara sobre la modificación que propondrá Sheinbaum, la gobernadora aseguró que su administración se mantendrá atenta a los cambios que pudieran realizarse y reiteró que la medida no tendrá efectos retroactivos.

En ese sentido, aclaró que la modificación al decreto no afectará a quienes ya realizaron el trámite, por lo que el beneficio de la regularización se mantiene vigente para los propietarios actuales.

¿Por qué se modificará el decreto de autos chocolate?

El miércoles 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se llevará a cabo una modificación al decreto que permitió la regularización de autos chocolate en México.

La decisión responde a que, pese a los avances logrados en materia de registro, se detectaron abusos por parte de usuarios y revendedores, lo que afectó tanto al padrón como a propietarios finales.

Sheinbaum precisó que la intención no es cancelar el programa, sino ordenarlo y ajustarlo, especialmente en las zonas fronterizas, donde se concentra la mayor parte de los vehículos en situación irregular.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]