Reanudan construcción del muro fronterizo en playas de Tijuana

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció el reinicio formal de los trabajos para sustituir los viejos muros fronterizos que quedaron pendiente en la frontera con México en el área de Imperial Beach con Tijuana.

La zona desde el territorio estadounidense tiene restringido el acceso, pero desde playas de Tijuana, en México, no se aprecia aún maquinaria alguna, sólo vehículos circulando de la compañía que realizará la obra.

Simultáneamente, al momento que se hacía el anuncio mediante un despacho de prensa, activistas marchaban al exterior de las oficinas de CBP en San Diego, California, pidiéndole al jefe de la Patrulla Fronteriza que “tenga corazón y detenga la obra”.

“Estos muros de 30 pies (10 metros), lo que estamos viendo, principalmente en la sala de emergencia, es que las consecuencias son muy traumáticas para las personas que se caen, son muchos casos de personas lesionadas, personas que han muerto, porque han intentado ingresar escalando los muros de 30 pies, lo más probable es que vamos a ver más casos aquí donde anteriormente no se han registrado personas lesionadas”.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, los manifestantes llegaron a las oficinas migratorias con un corazón gigante y cartas de San Valentín escritas por niños y niñas de ambos lados de la frontera.

“Pensamos que sería bueno traer un corazón a una agencia que le falta mucho corazón, y aunque diga que escucha a la comunidad, en realidad no escucha, los miembros de la comunidad hicieron sus tarjetas y la traen hoy a una puerta cerrada de una agencia que tiene la ausencia de corazón”.

Al reemplazar los actuales muros, se restringiría por completo el acceso al parque de La Amistad, cuyo objetivo original era unificar a las familias divididas por la frontera entre México y Estados Unidos.

“La comunidad ya entiende que muros de 30 pies no significa amistad, no significa un parque binacional, no significa lo que es el parque, que es un lugar que se preste para comunicación binacional”.

Daniel Watman, coordinador del Jardín Binacional y Plantas Nativas