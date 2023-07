Buscan enganchar a migrantes por internet

Una vez más migrantes y directivos del albergue Agape marcharon hasta las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para denunciar que aparentes abogados estadounidenses les prometen agilizar las citas de asilo en Estados Unidos.



Organizaciones temen que estos abogados incluso, estén compartiendo la información de los solicitantes de asilo, al crimen organizado.

“Y que están haciendo los inmigrantes denuncia de crimen organizado o algo, no sabemos nosotros, si estos abogados, si hay infiltración del crimen organizado de estos abogados que están dando esta información de las denuncias que están haciendo”. P. Alberto Rivera Colón / Director de albergue migrante Agape

Pero no solo son abogados, también a través de las redes sociales han surgido cuentas falsas prometiéndoles citas de asilo y recopilando información personal.

“Yo descargué la aplicación y resulta que era un grupo falso, pues yo dejé de seguir esa aplicación y cuándo yo seguí esa aplicación, la aplicación me estuvo marcando muchos errores, por dos días yo no pude pedir cita”. Fátima Pérez / Migrante de Michoacán

Los migrantes están denunciando que la creación de CBP One, vino afectar económicamente a los abogados y algunos organismos que buscan engancharlos bajo engaños, porque ahora los migrantes pueden hacer su solicitud de manera directa.

“Y en las páginas les dicen que solamente por ellos lo van a poder solucionar, entonces entran en pánico y muchos caen en la trampa”. Cristina Wicho / Coordinadora de albergue migrante Agape

Pepe es migrante y asegura que ha habido compañeros que se han ido

“Me han invitado, gracias a Dios no los he acompañado, pero hasta donde sé, les están pidiendo de 500 hasta 700 dólares, o sea, que la aplicación los va a promover rápido para su pase, cuándo no es así”.



Los extranjeros acudieron en busca de apoyo del consulado de Estados Unidos y de que se pueda actuar en contra de los abogados estadounidenses que están incurriendo en malas prácticas.