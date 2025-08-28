Cae policía junto a su hermano por golpear al periodista Jorge Heras

GENERANDO AUDIO...

La investigación ha avanzado. Foto: FGE BC

Tras la agresión sufrida por el periodista Jorge Heras el pasado lunes 25 de agosto, en Mexicali, la investigación arrojó sus primeros y más impactantes resultados: uno de los detenidos es un policía municipal en activo. La revelación sacude a la corporación y eleva la tensión en el estado.

FGE informa que hay dos detenidos por agresión a periodista Jorge Heras, uno es policía

La fiscal general del estado, María Elena Andrade, confirmó que la detención se logró en tiempo récord gracias a la tecnología, pero el hallazgo principal fue la identidad de los responsables.

“Derivado de estas investigaciones se logró la detención de dos personas que conducían el vehículo. Uno de los detenidos es Hugo ‘N’, policía municipal en activo, y el otro es su hermano, quien no se desempeña como agente”. María Elena Andrade, fiscal general de Baja California.

Por su parte, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó que se comunicó con el periodista Jorge Heras para reiterarle que se llegará hasta las últimas consecuencias.

Posteriormente, se informó que Hugo “N” no era un policía de patrulla; su labor, consistía en brindar seguridad como escolta de una persona cuya integridad estaba en riesgo.

“Estaba asignado a un empresario. Tenía alrededor de cuatro años desempeñándose como escolta de un empresario que, en 2020 aproximadamente, fue víctima de un secuestro y, a raíz de eso, se le otorgó vigilancia de elementos de la Policía Municipal”. Luis Felipe Chang, director de Seguridad Pública de Mexicali.

La investigación escaló cuando las autoridades catearon el domicilio del oficial. Lo encontrado no solo lo vincula a la agresión, sino también a un mundo de armamento ilegal que agrava su situación judicial y la de su familia.

“Se solicitaron diversos cateos para buscar evidencia, localizando un arma larga, dos armas cortas y equipo táctico. Las armas no son de cargo. En cuanto al rifle, estamos verificando si pertenece a la corporación; todavía no tenemos la información oficial, aunque todo indica que no”. María Elena Andrade, fiscal general de Baja California.

A pesar de las detenciones, entre las que se encuentran la madre y el hijo del agente, la fiscal Andrade aseguró que el caso no está cerrado, pues aún hay más responsables por capturar.

“No, hay más gente que intervino en esto, al menos dos personas más. Hoy mismo está trabajando el área de informática y servicios periciales de la Fiscalía”. María Elena Andrade, fiscal general de Baja California.

Ante la detención de los familiares del policía, José Antonio Lozano, fiscal central, precisó que tal acción fue por la mencionada localización de armas:

“¿Por qué presentaron a la familia, a la mamá y al hijo, en la Fiscalía General de la República? – En el domicilio se localizaron armas de fuego: un rifle .223 y dos pistolas calibre 9 mm. Por ese motivo”. José Antonio Lozano, fiscal central.

Por lo pronto, Hugo ‘N’ (quien, sin dar detalle, se confirmó que mantiene algún vínculo con la FESC) y su hermano permanecerán detenidos. La Fiscalía ha confirmado que la investigación sigue en curso para ubicar a otros dos implicados y, sobre todo, para esclarecer el móvil del atentado contra el periodista mexicalense.

Video: golpean y amenazan al periodista Jorge Heras en Mexicali

El periodista Jorge Heras relató que dos hombres se le acercaron, uno de ellos le pidió un vaso de agua y, al tratar de ingresar al lugar, fue golpeado directamente en el rostro, lo que lo hizo caer al suelo.

El comunicador narró que los agresores le dieron patadas mientras le advertían “para que le bajes de huevos Heras”. Una mujer que presenció el ataque gritó a los hombres para detenerlos, lo que permitió que el afectado pudiera subir a su vehículo y llamar a emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado, así como de la Policía Municipal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]