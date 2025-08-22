Captan colapso de grúa sobre construcción del Viaducto Elevado en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty images

La construcción del Viaducto Elevado en Tijuana, Baja California, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que una grúa utilizada en la obra colapsara y quedara parcialmente inclinada sobre la estructura en la colonia Libertad.

El incidente, ocurrido la tarde de ayer, jueves 21 de agosto, quedó grabado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa el momento en que la maquinaria pierde el control y trabajadores corren para ponerse a salvo.

Video: grúa colapsa en Viaducto, en Tijuana, y trabajadores huyen para salvar su vida

De acuerdo con medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 17:30 horas, en el Cañón de Otay, específicamente en el callejón Emiliano Zapata. En las imágenes se aprecia cómo la grúa amarilla avanza sin freno sobre una superficie elevada hasta terminar recargada sobre una de las vigas.

En el video se observa a más de cinco trabajadores que corren en sentido contrario al movimiento de la máquina, tratando de evitar el riesgo de un derrumbe. La estructura metálica terminó impactando otra parte del viaducto y quedó inclinada de forma peligrosa.

Según versiones extraoficiales, el percance se debió a que no se activó el freno de la grúa. A pesar del riesgo, en la zona no se permitió el ingreso a elementos de Bomberos ni de Protección Civil. Se estima que retirar la maquinaria tomará cerca de 24 horas y que posteriormente se dictaminarán las causas exactas del accidente, además de revisar si las vigas sufrieron algún daño estructural.

Cabe señalar que no es el primer percance registrado en la construcción: en julio, una excavación provocó la ruptura de una tubería de gas que derivó en un incendio, dejando a un joven con quemaduras y dañando un camión cercano.

Semanas después, dos trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe parcial de una torre en la avenida Internacional, en la Zona Centro. Fueron rescatados por Bomberos y trasladados a un hospital, mientras el resto del personal logró ponerse a salvo.

Además, se reportó la caída de una estructura metálica en la colonia Libertad, sobre la avenida Ferrocarril, donde cuatro trabajadores quedaron bajo las varillas. Uno salió ileso y los otros tres resultaron con heridas menores, por lo que fueron atendidos en un centro médico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]