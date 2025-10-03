Caso “Chicles”: en 5 días se sabrán causas de su muerte tras necropsia

GENERANDO AUDIO...

Se espera justicia para “Chicles”. Foto: Hector Trece Cincuenta/Facebook

El cuerpo de “Chicles”, el famoso perro maratonista de Tijuana, fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Baja California para que se realice una necropsia que determine la causa de su muerte. De acuerdo con Héctor “El Flecha” Hernández, el presunto móvil es envenenamiento.

A través de redes sociales, el corredor explicó que el proceso tardará entre tres y cinco días, tiempo en el que se darán a conocer los resultados oficiales.

“Decidí no cremar su cuerpo hasta que la Fiscalía y el doctor nos den la respuesta correcta con fe y legalidad”, declaró Héctor “El Flecha” Hernández, dueño de “Chicles”.

Héctor relató que el hecho comenzó cuando una vecina le avisó que su perro estaba convulsionando en la calle Maclovia, apenas 30 minutos después de que “Chicles” había salido a dar una vuelta. De inmediato lo trasladaron a una clínica veterinaria, donde le aplicaron dos inyecciones de emergencia, pero el can no logró sobrevivir. Según el médico que lo atendió, los síntomas eran compatibles con un posible envenenamiento.

“Chicles” llegó a la vida de Héctor hace cinco años y desde entonces se convirtió en un compañero inseparable de entrenamiento, conquistando a la comunidad runner de Tijuana y de todo México.

Una vez que se conozcan los resultados de la necropsia, el cuerpo de “Chicles” dará una vuelta de honor en la Unidad Deportiva de Tijuana, como despedida de la comunidad que lo vio crecer como un símbolo del deporte popular.

Finalmente, Héctor destacó que seguirá informando públicamente todo sobre “Chicles”, a quien consideraba incluso como “un hijo”.

