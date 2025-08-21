GENERANDO AUDIO...

La periodista Dianeth Pérez Arreola, reportera del medio digital “Brújula News” en Baja California, denunció sufrir acoso por parte de autoridades estatales y federales luego de cuestionar irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora de agua.

La citación provino de la Fiscalía General de la República (FGR) después de que Pérez realizara preguntas durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionadas con una presunta doble licitación y posibles vínculos de la obra con el crimen organizado.

Denuncian acoso contra Dianeth Pérez, periodista de Baja California citada por la FGR

Ante este hecho, la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, manifestó su preocupación, pues considera que la periodista sufre “acoso administrativo” ejercido por el Secretario de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, y la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Lo anterior, debido a que la investigación sobre presuntas irregularidades es obligación del Estado y que los periodistas no deben ser presionados a revelar sus fuentes. Durante su intervención en la conferencia, Dianeth Pérez cuestionó por qué había doble licitación en una planta potabilizadora:

“A propósito del agua en la planta potabilizadora de la Nopalera, hicieron algo muy raro, ahí solicitaron dos veces y cambiaron el sentido de la primera licitación mientras se mencionó el nombre de la empresa, no sabemos qué empresa es y se están yendo a empresas ligadas con el crimen organizado, ¿nos puede decir secretario, qué empresa es?”. Dianeth Pérez Arreola, periodista

Tras el cuestionamiento, la gobernadora pidió que si tenía fuentes de esa declaración las ofreciera, también pidió a los periodistas no hacer acusaciones tan fuertes. Aunque Dianeth le pidió nuevamente el nombre de la empresa, la gobernadora dijo que no lo conocía; pero que le diera las pruebas, pues sabía la periodista “tenía buen nivel periodístico y que debía hacerse una investigación si había fuentes”.

La semana siguiente, el 15 de agosto, la periodista recibió un oficio de la FGR citándola a colaborar en la investigación, documento que se derivó de un oficio enviado previamente por el secretario de Gobierno. La situación provocó alarma entre los medios y defensores de la libertad de expresión, ya que la presión sobre los periodistas y la solicitud de revelar sus fuentes representan un riesgo para el ejercicio periodístico y la transparencia.

Dianeth Pérez Arreola denuncia, en redes sociales, acoso por parte de instituciones de Baja California

En sus redes sociales, Dianeth Pérez también denunció que se le dedicaron spots de radio por parte de la Secretaría General de Gobierno; aunque no se han brindado detalles del hecho, en comentarios, varios de sus seguidores han calificado esta acción como acoso y hostigamiento. Asimismo, compartió imágenes de multas emitidas por la Secretaría de Hacienda estatal, señalando que la presión se incrementa incluso fuera de su entorno laboral.

Tras estos hechos, Artículo 19 destacó que la reserva de fuentes es un derecho protegido tanto en México como a nivel internacional y que cualquier acto de hostigamiento contra periodistas va en contra del derecho a la información. Además, recordó que en 2024 se registraron 639 agresiones documentadas contra la prensa en el país, y en casi el 45 % de los casos los responsables fueron funcionarios públicos, lo que evidencia un patrón de riesgo sistemático para quienes ejercen el periodismo en México.

Por ello, la organización exige que la gobernadora y el secretario de Gobierno garanticen condiciones para el libre ejercicio de la prensa y que la FGR priorice las investigaciones contra agresiones a periodistas que permanecen impunes.

