Autoridades EE.UU. aclararon que las leyes siguen vigentes

El cierre del gobierno de Estados Unidos ya genera incertidumbre en la frontera mexicana. Aunque al inicio se percibe normalidad, especialistas advierten que las repercusiones serán graduales en cruces, comercio y seguridad.

Uno de los efectos más inmediatos podría ser la ralentización en los tiempos de espera en garitas. Comerciantes y trabajadores que cruzan diariamente temen pérdidas económicas y retrasos.

“Eso sí está difícil por las personas que somos comerciantes y venimos a comprar mercancía acá”, expresó Esther Luquín.

Repercusiones económicas y migratorias en la frontera

De acuerdo con la UNAM, el impacto se intensificará si el cierre se prolonga.

“Las primeras semanas se va a ver poco, pero con el tiempo habrá retrasos comerciales y para la vida diaria”, explicó la Dra. María de Jesús Torres.

En materia migratoria, las autoridades estadounidenses aclararon que las leyes siguen vigentes y la seguridad fronteriza se mantiene estricta. Sin embargo, organizaciones civiles advierten caos y estrés en la comunidad migrante. “Estos procesos se van a tardar más”, señaló Soraya Vázquez, de Al Otro Lado.

Seguridad y servicios consulares sin cambios inmediatos

Expertos como el Dr. José María Ramos indican que la seguridad no se verá afectada de forma radical, aunque podrían frenarse proyectos como la construcción del muro fronterizo secundario en Tijuana por falta de fondos.

Los servicios de visas continuarán funcionando, pues se autofinancian, según aclaró la Embajada de EE.UU. en México. No obstante, sus redes sociales no serán actualizadas durante la parálisis presupuestal.

La situación refleja la interdependencia en la frontera: comercio, migración y seguridad dependen de la estabilidad en Washington. Mientras tanto, agencias federales estadounidenses han confirmado que no darán entrevistas y solo emitirán comunicados urgentes.



