Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Dirección Municipal de Protección Civil de Tijuana cerró de manera definitiva las instalaciones del Circo de los Dinosaurios, luego de que colapsara una estructura durante una función, dejando dos personas lesionadas, informó la dependencia.

El incidente ocurrió la noche del sábado 4 de octubre en la colonia Jardín Dorado, sobre el bulevar Cucapah. Las víctimas, una madre y su hijo, fueron trasladadas a un hospital local; uno de ellos se encuentra en condición amarilla y el otro en condición verde, según los reportes médicos.

De acuerdo con El Sol de Tijuana, durante la inspección realizada por la autoridad se detectaron varias irregularidades: el circo no contaba con la anuencia para operar, había cableado en mal estado y carecía de botiquines de primeros auxilios.

El titular de Protección Civil, José Luis Jiménez González, detalló que se colocaron sellos de clausura en taquillas y accesos al inmueble, y se requirió a los responsables entregar la documentación necesaria en un plazo de tres días hábiles para evaluar posibles sanciones adicionales.

La dependencia reiteró la importancia de que los espectáculos cuenten con medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes y proteger a los asistentes.

