Por algunos minutos el firmamento oscuro se iluminó. Foto: Cuartoscuro

El cielo de Tijuana y otros municipios de Baja California se iluminó la noche de ayer, domingo 28 de septiembre, debido al lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El despegue se realizó desde el Complejo Espacial 4 Este (SLC-4E) y transportaba 28 satélites Starlink con destino a la órbita terrestre baja. Durante su trayecto, el cohete pasó por el estado bajacaliforniano sorprendiendo a decenas de habitantes que observaron el fenómeno desde distintos puntos de la ciudad.

Video: Tijuana se ilumina con cohete de SpaceX

A través de redes sociales, se viralizaron diferentes tomas de paso de Falcón 9. En una de estas, se ve el cielo nocturno de Tijuana iluminado por la estela blanca del cohete. El trazo vertical y ligeramente curvado se extiende sobre la ciudad, dejando un resplandor que contrasta con la oscuridad del firmamento.

En algunos videos, se ve como las casas y los árboles se iluminan debido a la trayectoria de este cuerpo, que fue dejando a su paso un trazo zigzagueante.

Tras el despliegue, los 28 satélites puestos en órbita iniciarán una serie de maniobras para alcanzar su posición definitiva. Una vez en funcionamiento, según la empresa, “reforzarán la cobertura y capacidad de la constelación, permitiendo un servicio más estable y con mayor alcance”.

Este lanzamiento forma parte de la expansión global de Starlink, el proyecto de internet satelital de SpaceX diseñado para brindar conectividad a nivel mundial, especialmente en regiones rurales o con poca infraestructura. Actualmente, la red ya cuenta con miles de satélites operativos.

