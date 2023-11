Colombiano denuncia extorsión y golpes de autoridades federales en Sonora

Ricardo, un ciudadano colombiano que reside con estatus de permanencia en México, sufrió una serie de abusos en distintos retenes carreteros de autoridades federales en el estado de Sonora mientras regresaba a Playas de Rosarito de un viaje familiar en Chihuahua, el pasado viernes.

Los abusos tuvieron lugar en al menos tres retenes, donde tanto él como un grupo de migrantes extranjeros fueron obligados a entregar dinero.

“Me esculcaron varias veces lo que fue la cartera, me pedían dinero. Me quitaron un promedio de 30 mil pesos. Otras personas que estaban… que venían, eran como africanos, a ellos también les hacían quitar lo que eran los zapatos, los calcetines, amenazaron por quitarles las prendas en caso de que ellos tuvieran el dinero escondido”.

Los perpetradores de estos actos eran, según Ricardo, agentes tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Fiscalía General de la República y del Ejército mexicano. Además, sugiere que estos abusos parecían ocurrir en complicidad con el chofer de la línea de autobuses en el que viajaba.

Este caso no es único. Aunque las extorsiones a migrantes son lamentablemente comunes, es la primera vez que se tiene conocimiento de un residente extranjero legalmente establecido siendo víctima de estos abusos.

“No quieren denunciar, solo quieren dejar una referencia, pero hasta ahí, es un asunto, es una práctica cotidiana, común, frecuente, es de todos los días, son miles de migrantes que están llegando todos, muchos son extorsionados. No, no conocía de un extranjero con residencia, es el primero que conozco, no dudo que haya otros que también por temor no denuncian”.

Víctor Clarck Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos.