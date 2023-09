La doctora dejó de ser requerida desde que abrió OnlyFans. Foto: jov_ortega

En Baja California, una doctora del área de urgencias dejó de ser requerida en el hospital donde laboraba luego de abrir su OnlyFans.

OnlyFans es una de las páginas que ha ayudado a popularizar a varias mujeres, tal es el caso de la modelo Bryce Adams, que es la modelo más famosa de la plataforma.

Sin embargo, también ha afectado a algunas usuarias. Ejemplo de ello es una doctora de Baja California, a quien despidieron por tener OnlyFans.

Despiden a doctora de Baja California por tener OnlyFans

Mediante Facebook, la página “La Estampida de los Búfalos” dio a conocer el caso de Jovanna Isabel Ortega, doctora que perdió su trabajo por OnlyFans.

Jovanna se encontraba laborando desde hace un año en el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali).

Pese a que contaba con una maestría en nutrición clínica, la médico se desempeñaba en el área de urgencias.

En los últimos meses, la doctora decidió abrir un OnlyFans; a la par de esta decisión, el hospital empezó a requerir menos sus servicios.

Jovanna relata que, de la noche a la mañana, un día el hospital empezó a requerir cada vez menos los servicios.

“Ellos me dijeron que ya no la iban a necesitar diario (trabajaba de lunes a domingo) en el área de urgencias, que ellos me hablaban cada que me necesitaran, pero que iba a seguir en el área de deportes”. Jovanna Isabel Ortega, doctora en nutrición médica.

La médica intentó tomar esta noticia por el lado bueno, ya que inmediatamente sabe que es buena doctora, por lo que buscó atender a los pacientes de varios deportes.

Si bien en dicho hospital, ya le habían autorizado varios deportes, nuevamente y sin razón alguna, sus servicios ya no se necesitaban.

“Ya tenía autorizados varios deportes porque trabajaba de lunes a domingo, pero de repente otra vez ya no fui requerida”.

Actualmente, Jovanna se encuentra “congelada” en el hospital, ya que no ha sido llamada para laborar nuevamente.

La profesional de salud relata que sí bien no busca interponer una demanda, si pide que le den trabajo sobre lo que estudió.

¿Por qué Jovanna dice dejó de ser doctora por OnlyFans?

En el video subido a redes, la doctora relató que varias personas le comentaron a manera de rumor que su despido se debía a que contaba con un canal de OnlyFans.

“Lo que he escuchado son rumores porque tengo página de OnlyFans, por la manera en que me llego a vestir, incluso quejas, pero por escrito nunca me ha llegado nada”.

Otro de los factores que presuntamente causó su despido, fue su manera de vestir; sin embargo, no existe ninguna queja en escrito para la doctora sobre su manera de vestir o sobre su cuenta en OnlyFans.

Al momento, el hospital Issstecali no se ha pronunciado ante la acusación.

¿En México me pueden despedir por tener OnlyFans?

Al igual que Jovanna, muchas mujeres pueden sufrir despido por esta causa, pero ¿es legal?

La Ley Federal del Trabajo, que es el conjunto de normas que regula las relaciones laborales en nuestro país, no señala que tener una cuenta en OnlyFans sea causa de despido, por lo que esta acción es ilegal y, por ende, un despido injustificado.

Cabe destacar que si dentro del contenido se encuentra el logo, imagen o eslogan de la empresa, sí puede haber un despido a causa de mal uso de la imagen empresarial.