Diputado de Morena obliga a tomarse fotos, pero las cajas de ayuda están vacías

El diputado no se ha pronunciado ante el hecho. Foto: Cuartoscuro

El diputado bajacaliforniano Ramón Vázquez Valadez, quien pertenece a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue captado mientras pedía a ciudadanos posar junto a unas cajas supuestamente llenas de ayuda, que en realidad estaban vacías. El hecho ha generado indignación en el estado, donde los pobladores lo acusan de intentar simular la entrega de apoyos sociales para publicarlo en sus redes y presumir acciones que nunca ocurrieron.

Vacías y con logos: diputado de Morena hace a ciudadanos posar con cajas

En el clip difundido en redes sociales, se observa al legislador tomarse fotos con dos hombres frente a una lona con su logotipo personal y cinco cajas de cartón también marcadas. Tras las imágenes, su equipo se retira del lugar llevándose las cajas, las cuales se aprecia que no contenían víveres ni artículos de ayuda.

La toma termina mostrando cómo los ciudadanos se encuentran visiblemente confundidos y se quedan mirando cómo el material de la “sesión fotográfica” desaparece.

Hasta el momento, Ramón Vázquez no ha emitido ningún posicionamiento sobre el video que circula en redes, mientras que usuarios y opositores lo señalan de utilizar la necesidad de la gente con fines propagandísticos.

¿Quién es Ramón Vázquez Valadez?

Según el sitio oficial del Congreso de Baja California, Ramón Vázquez Valadez nació el 26 de mayo de 1974 en Tijuana, Baja California. Está casado y es ingeniero en sistemas computacionales. Es diputado de Morena por representación proporcional, con trayectoria en campañas y cargos partidistas dentro del estado.

Antes de llegar al Congreso, fungió como coordinador de campaña en el distrito IV federal (2018) y fue consejero estatal del partido entre 2015 y 2019. También se desempeñó como comisionado estatal de Honestidad y Justicia de Morena. Su suplente en la actual legislatura es Víctor Manuel Meza Polo.