EE.UU. liga a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, con “La Mayiza”

Hilda Araceli Brown Figueredo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), vinculó a la diputada local de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con la organización criminal “La Mayiza”, facción del fragmentado Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, durante su periodo como alcaldesa de Rosarito, Brown habría facilitado el control del crimen organizado sobre el Ayuntamiento mediante nombramientos estratégicos, cobro de extorsiones y protección institucional a los hermanos Arzate, operadores de “La Mayiza”.

Hasta el momento, la legisladora morenista no ha emitido postura pública sobre su inclusión en la lista negra del Tesoro estadounidense.

El Tesoro señaló que Brown mantuvo una estrecha relación con Candelario Arcega Aguirre, presunto operador político del Cártel de Sinaloa, y con Jesús González Lomelí, señalado como empresario y principal operador financiero del grupo criminal en Rosarito.

Según el comunicado del Tesoro de EE.UU., Brown, Arcega y González fungieron como intermediarios entre el Gobierno municipal y los líderes de “La Mayiza”, garantizando impunidad y acceso a recursos públicos a cambio de sobornos y control territorial.

La sanción también incluye a Mario y Karlo Herrera Sánchez, así como a una red de empresas utilizadas, presuntamente, para el lavado de dinero derivado del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Estas designaciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14059, emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que combate la proliferación de drogas ilícitas, así como en la EO 13224, relacionada con terrorismo y sus redes de financiamiento.

La acción de la OFAC se da días después de la visita de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, a la frontera con México, y forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos por frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio.

La sanción forma parte de una acción más amplia contra esta red criminal, en la que también fueron señaladas otras cuatro personas y 15 empresas que operan en la frontera de Baja California, particularmente en el municipio de Rosarito, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la comunicación.

