Este fin de semana, una maquinaria pesada invadió un albergue para mascotas en Ensenada, Baja California, donde al menos 19 perros y 3 gatos fueron asesinados.

Guillermina Galván, extranjera dedicada a la acupuntura y al activismo animal en el municipio de San Carlos, Ensenada, denunció que dos empresas destruyeron con maquinaria el albergue que había construido, ¿Lo peor? Aplastaron animales vivos.

En un triste e inconsolable video subido a redes sociales, Guillermina expuso que recientemente había comprado un terreno en San Carlos para construir un albergue.

Tras la adquisición del espacio, la rescatista había logrado resguardar a 65 perros y varios gatos, así como otros animales.

Pese a que la extranjera era dueña del terreno, dos empresas enviaron maquinaria de construcción para destruir el hogar y santuario de Guillermina.

Dentro del video, Guillermina comenta que uno de los vecinos le informó del terrible crimen que había sucedió.

Tras el aviso, la mujer acudió consternada a la zona de Ensenada, solo para observar que dos empresas que pelean el territorio del que ella es dueña legalmente, habían destruido su albergue.

Con lágrimas en los ojos, detalla que la maquinaria aplastó una pequeña casa donde había animales vivos dentro de jaulas.

Es IMPERDONABLE que con maquinaria pesada maten a 19 perros y 3 gatos ¿Qué tienen en el corazón para destruir un albergue para animales rescatad@s? Si existe una disputa por el predio, que se litigue y que se aplique la Ley pero que no ASESINEN 🐕 Sucedió en #Ensenada BC 😢 pic.twitter.com/ZoiWi8e3E1

“Usaron las máquinas con los animales presentes en las jaulas… ya no tengo nada, normalmente puedo hacer todo sola, pero esta vez no puedo, necesito ayuda”.

Al momento, el conteo de los animalitos que perdieron la vida en esta masacre en Ensenada es de: 19 perros y 3 gatos.

Asimismo, un gecko (reptil tipo iguana) se encuentra perdido.

Dentro del video, Guillermina muestra dos camiones de construcción pertenecientes a las empresas que le arrebataron su santuario.

El primer vehículo pertenece a Grupo Amaya Curiel, dedicada al desarrollo de obras de infraestructura pública y privada. Al momento de elaboración de esta nota, las redes y páginas de esta empresa se encuentran desactivadas.

La otra empresa responsable es Pétreo del Pacífico Ivanov, S.A. de C.V.; al igual que Grupo Amaya, arrasó con el albergue mediante un vehículo pesado.

Cabe destacar que ambas empresas intentaron cubrir sus nombres de las máquinas con cartulinas.

Si bien, gracias a este dato, la activista puede tomar medidas legales, esto no es consuelo para ella:

“Me dicen que los puedo demandar, ay si, pero ¿Quién me regresa la vida de mis animales; eso no ayuda a regresarle la vida a mis animales, no quiero que esto le pase a otros seres vivos”.