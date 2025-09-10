GENERANDO AUDIO...

Al momento no hay una orden. Foto: Cuartoscuro

Tras las declaraciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en las que mencionó que un exgobernador del estado se encontraba dentro de las investigaciones por huachicol fiscal, Ernesto Ruffo Appel negó que exista alguna orden de aprehensión vigente en su contra.

“Investigaciones en curso, pero sin acciones judiciales”: exgobernador de Baja California

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exmandatario afirmó que: “Aquí he estado en mi domicilio”, desmintiendo los rumores sobre supuestos vínculos con el contrabando de combustible. Además, explicó que no ha solicitado ningún amparo relacionado con estas investigaciones.

Ruffo señaló que, actualmente, existen más de 200 investigaciones que podrían derivar en órdenes judiciales, aunque ninguna ha sido emitida: “Aparentemente, esto se trata de 200 investigaciones que pudieran llevar a una nueva orden de aprehensión, pero que no están aún otorgadas por un juez competente”.

Sobre su empresa Ingemar, el exgobernador aclaró que su participación se limita a trámites aduanales y que los transportistas son responsables de la distribución: “Nuestro rol es limitado a lo que pasa en la aduana solamente”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reafirmó, durante la conferencia de ayer, martes 9 de septiembre, que Ruffo no cuenta con ninguna orden judicial, aunque se mantiene bajo investigación por presuntos vínculos con la empresa Lambrucat, implicada en un millonario robo de combustibles en Coahuila.

El exgobernador defendió su situación y destacó que el contrabando de combustibles es un problema estructural que involucra el control de aduanas federales, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades mientras se esclarecen los hechos.

