Foto: Cuartoscuro

Un ataque contra la unidad antisecuestros de Playas de Tijuana se registró alrededor de las 19:06 horas de este miércoles 15 de octubre, informó la fiscal de Baja California, Elena Andrade Ramírez.

Durante la conferencia de prensa, Andrade explicó que los agresores utilizaron artefactos explosivos lanzados con drones, compuestos por botellas de plástico con clavos, balines y fragmentos de metal, que detonaron en los patios de la Fiscalía. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

La funcionaria detalló que los daños se limitaron a cuatro vehículos oficiales y particulares, así como a algunos bienes inmuebles de la institución, y descartó que se hayan registrado disparos de arma de fuego o incendios.

“Se descartan disparos de arma de fuego y personas lesionadas, afortunadamente ningún empleado ni ciudadano sufrió daño alguno”, aseguró Andrade.

La fiscal añadió que el ataque fue planeado y sorpresivo, aunque las instalaciones se encuentran resguardadas y los protocolos de seguridad se activaron de inmediato en coordinación con autoridades municipales y estatales. También confirmó que se han asegurado tres artefactos explosivos y que la Fiscalía cuenta con tecnología para dar seguimiento a la investigación.

Andrade enfatizó que este tipo de agresiones no está dirigido a personas específicas, sino a la institución, y que se mantiene firme el compromiso de investigar y presentar ante la justicia a los responsables. “Nuestra labor es objetiva, ni favorecemos ni protegemos a nadie, vamos con todo, caiga quien caiga”, afirmó.

Asimismo, la fiscal recordó que su administración ha realizado más de 2 mil cateos desde enero, así como detenciones de grupos relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones, acciones que podrían estar vinculadas a los recientes ataques.

Finalmente, Andrade destacó que la Fiscalía mantiene colaboración con autoridades federales y locales, fortaleciendo la vigilancia y la protección de las instalaciones, así como el resguardo del espacio aéreo para prevenir incidentes similares en el futuro.