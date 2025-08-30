Fiscalía de Baja California detiene a tercer implicado en agresión a periodista

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía Baja California

La Fiscalía de Baja California aprehendió a un tercer implicado en la agresión contra el periodista Jorge Heras, el pasado 26 de agosto en la colonia Cuauhtémoc Sur de Mexicali, según confirmó este viernes su titular, Ma. Elena Andrade Ramírez.

Asimismo, destacó el detenido fue identificado como Manuel “N”, sin dar mayores detalles sobre el operativo, toda vez que se llevó a cabo por parte de la Agencia Estatal de Investigación, en seguimiento de las diligencias del caso.

Antecedentes de las detenciones

Asimismo, el pasado 27 de agosto la Fiscalía de Baja California cumplimentó un cateo en el fraccionamiento Cantabria, donde fue capturado Hugo “N”, agente activo de la Policía Municipal. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto conducía el vehículo Kia Forte utilizado en la agresión y luego modificó sus placas para evadir a la justicia.

Un segundo imputado fue arrestado en la vía pública y enfrenta además un proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía informó que las capturas fueron posibles gracias al análisis de videovigilancia del C5, cateos y operativos de la Agencia Estatal de Investigación. Actualmente, los tres presuntos agresores están bajo custodia; dos de ellos permanecen en prisión preventiva a disposición de un Juez de Control.

En tanto que la fiscal Andrade Ramírez recalcó que la FGE mantendrá una postura firme contra cualquier acto de violencia hacia periodistas y no permitirá agresiones que atenten contra la libertad de informar en Baja California.