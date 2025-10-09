Gobernadora de Baja California confirma divorcio de Carlos Torres

GENERANDO AUDIO...

Este hecho ocurre a meses de la revocación de visas. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó públicamente que está en proceso de divorcio de su esposo, Carlos Torres Torres, con quien estuvo casada durante seis años.

Durante su conferencia matutina de Gobierno, ayer 8 de octubre, la mandataria estatal abordó el tema con serenidad tras ser cuestionada por un reportero que afirmó ver el rumor en redes sociales:

“Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con cariño y respeto”. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California

Ávila Olmeda agradeció además el trato profesional de la prensa hacia este asunto personal, subrayando que su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia y el cumplimiento de sus responsabilidades como gobernadora.

La pareja contrajo matrimonio días antes de que Marina del Pilar asumiera la alcaldía de Mexicali, el 30 de septiembre de 2019. De esa unión nació su hijo Diego José, y fue el segundo matrimonio de Carlos Torres.

Divorcio de gobernadora de Baja California, surge después de revocación de visas

La confirmación del divorcio llega tras varias semanas de especulaciones sobre la relación entre la mandataria y el exfuncionario honorario, Carlos Torres, quien meses atrás se vio envuelto en controversias tras la revocación de su visa estadounidense.

De acuerdo con la periodista tijuanense Adela Navarro, Torres estaría bajo investigación tanto en México como en Estados Unidos por presuntos delitos de huachicoleo, evasión fiscal y lavado de dinero.

En mayo, el Gobierno estadounidense habría cancelado tanto la visa B2 como la tarjeta SENTRI del exfuncionario, como parte de una medida para restringir el acceso de personas presuntamente vinculadas a investigaciones federales.

La gobernadora también fue señalada luego de que se relacionara el retiro de su visa con la aparición de presuntas narcofosas en Tijuana, halladas en abril, aunque las indagatorias fueron limitadas por autoridades locales.

Posteriormente, Torres presentó su renuncia en junio al cargo honorario de titular de Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal, argumentando que deseaba evitar distracciones en la administración pública.

