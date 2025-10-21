Graban a presuntos elementos de la Guardia Nacional dando tablazos a detenidos

GENERANDO AUDIO...

La dependencia no se ha pronunciado ante este hecho. Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación nacional, luego de que presuntos elementos de la Guardia Nacional (GN) fueran captados golpeando con una tabla a dos hombres dentro de un predio en el municipio de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con los reportes, las imágenes fueron registradas por una cámara de videovigilancia casera el 20 de octubre de 2025, en lo que sería la colonia 10 de Mayo, según la prensa local.

Video: Guardia Nacional da tablazos a indigentes en Tijuana

En la grabación se observa una vivienda improvisada construida con láminas, tablas de madera, lonas azules y restos de metal, ubicada en lo alto de una zona irregular. Frente a la choza, un hombre vestido de morado (aparentemente en situación de calle) sale del lugar mientras otro individuo con camiseta verde permanece dentro.

En ese momento, un sujeto con uniforme gris presuntamente de la Guardia Nacional le propina varios tablazos al hombre de verde, quien grita de dolor al menos dos veces. Segundos después, el mismo uniformado golpea a un segundo hombre con la misma tabla, mientras otro elemento de la corporación aparece desde el interior del refugio.

El video finaliza mostrando como ambos agentes obligan a los hombres a arrodillarse sobre el suelo.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. En redes sociales, usuarios exigen una investigación urgente y sanciones contra los presuntos responsables por abuso de autoridad.

Las autoridades locales aún no confirman la autenticidad del video ni la identidad de los supuestos elementos implicados.