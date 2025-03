Grupo Firme rompe el silencio tras amenazas en Tijuana

Por primera vez, desde que fueron blanco de una amenaza en Tijuana, Grupo Firme dio la cara. En conferencia de prensa, Eduin Caz confirmó que el concierto programado para el sábado 12 de abril, en Tijuana, sigue en pie y estará fuertemente resguardado por las autoridades de seguridad.

“Perdón que lo diga así, pero el gobierno anda muy perro, la verdad, anda muy perro, y el gobierno va a tener muy blindado el concierto. Entonces, la gente puede venir muy tranquila, puede venir a pasársela a gusto. Ahorita, con los cuatro detenidos que, creo, ya se procesaron, pues estamos más tranquilos. La investigación sigue, pero el evento estará muy protegido”

La declaración llega semanas después de que se colocara una narcomanta con una cabeza humana cercenada en el puente La Gloria, en Tijuana, exigiendo la cancelación de su presentación en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, la cual fue suspendida por motivos de seguridad.

Sin embargo, el grupo aseguró que su música no está dedicada a ningún bando criminal y que fueron utilizados como blanco para generar atención mediática.

“Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El corrido más sonado de Grupo Firme es ‘La Pantera’, y ‘La Pantera’ no existe. Perdón que les quite esa magia, porque es un personaje ficticio. No cantamos corridos para ninguna bandera del crimen organizado. Entonces, a mí pregúntame por un ‘Ya no vuelvo contigo’, ‘Ya supérame’, ‘Ya te extraño más’, ‘En tu perra vida’, un ‘Calidad’, ¿sí me explico?”