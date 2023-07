Gustavo Aguirre, anestesiólogo sin permiso de Cofepris: FGR

Gustavo Aguirre no tenía permiso para tener estas substancias. FOTO: Getty

La Fiscalía General de la República (FGR), inició una carpeta de investigación por el probable delito contra la salud en su modalidad de transporte contra Gustavo Aguirre, quien indica ser anestesiólogo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con el Ministerio Público Federal (MPF), realizaron una búsqueda en casa del médico y encontró ampolletas de sustancias como fentanilo, efedrina, morfina y THC, que son controladas por la ley.

Luego de un cateo en un inmueble de una zona Residencial en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, la FGR informó que el dictamen correspondiente en materia de química forense que se efectuó a cada una de las sustancias encontradas, resultaron positivas.

Cabe destacar que el imputado en dicha carpeta de investigación, Gustavo Aguirre,, no cuenta con el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que requieren los recetarios especiales con código de barras para medicamentos controlados de la Ley General de Salud.

El médico había realizado el trámite para emitir recetas de este tipo de medicamentos, pero la autoridad sanitaria lo declaró como improcedente por no reunir los requisitos establecidos en las Reglas Generales respectivas.

Gustavo Aguirre, pretendió justificar la legal posesión de las ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina aseguradas en el cateo, exhibiendo su cédula profesional de cirujano y anestesiólogo, así como los correos a COFEPRIS donde solicita recetario especial con código de barras y código QR, mismo que le fue negado y él lo ocultó.

De igual manera, se solicitó información al hospital donde Gustavo Aguirre, alega laborar, obteniendo respuesta negativa.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), ha solicitado audiencia inicial al Centro de Justicia Penal Federal La Paz, Baja California Sur, otorgándola para el próximo 08 de agosto.

Gustavo Darwin Aguirre Castro es originario de Sinaloa, egresado de la Universidad Autónoma de ese estado y desde hace 13 años ejerce como anestesiólogo.

“Nosotros no somos traficantes, el mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas. Es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente”. Gustavo Darwin Aguirre Castro, médico anestesiólogo

Tras saber de lo ocurrido, en Culiacán, cientos de trabajadores de la salud, así como sus padres y amigos marcharon para exigir justicia por este caso.



En Hermosillo, Sonora, también médicos y especialistas se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para mostrar su apoyo y señalaron que muchos profesionales de la salud se ven expuestos a situaciones similares, por la falta de acceso a esa clase de medicamentos.