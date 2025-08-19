Hallan ballena muerta en Playas de Tijuana; imágenes

GENERANDO AUDIO...

La ballena llevaba 24 horas muerta cuando fue encontrada en Tijuana. FOTO: Reuters

Una ballena joven fue localizada sin vida en la orilla de Playas de Tijuana, Baja California, a la altura de la Estación de Salvavidas #14, en la sección Jardines. El avistamiento sorprendió a turistas y residentes que se encontraban en la zona, quienes no dudaron en acercarse para tomar fotografías y videos del mamífero marino varado.

Encuentran ballena sin vida en Playas de Tijuana

Testigos informaron a medios locales, que el animal parecía realizar algunos movimientos, lo que generó confusión entre quienes observaron la escena. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el ejemplar llevaba más de 24 horas muerto, por lo que los gestos visibles en algunos videos compartidos en redes sociales podrían ser sólo reacciones del cuerpo.

Mediante redes sociales, el Ayuntamiento de Tijuana, informó que en coordinación con la Profepa y la Secretaría de Protección al Ambiente Municipal, se implementará un operativo especial para remover el cadáver. Las labores comenzaron este martes 19 de agosto a las 6:45 horas, aprovechando la marea baja. Para ello se utilizarán retroexcavadoras proporcionadas por el Gobierno de Tijuana, a fin de facilitar las maniobras en la zona costera.

Por otra parte, el Gobierno municipal pidió a la población mantenerse alejada del área mientras se realizan los trabajos de retiro, con el objetivo de evitar riesgos y permitir que las autoridades operen de manera segura.

Hasta ahora no se han confirmado las causas del deceso de la ballena; serán las autoridades ambientales de Tijuana las encargadas de realizar las inspecciones correspondientes y determinar el procedimiento a seguir.

