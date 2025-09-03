“Hasta ahora no hay denuncia formal”: Fiscalía de Tijuana sobre amenazas a Yeri Mua

GENERANDO AUDIO...

Pese a escándalo, Yeri Mua no ha levantado denuncia. Foto: AFP

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que hasta el momento no existe una denuncia formal por las amenazas de muerte que recibió la cantante e influencer Yeri Mua previo a su presentación en la Feria Nacional de Tijuana. Pese a la polémica causada a inicios de esta semana, la veracruzana no ha tomado acciones legales, según la institución de justicia.

FGE de Baja California aclara que no tiene denuncia de Yeri Mua por amenazas

La tarde de ayer, martes 2 de septiembre, el fiscal regional, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, explicó que aunque en redes sociales se difundió una manta con mensajes intimidatorios, la dependencia no ha recibido ninguna querella directa por parte de la artista.

“Si lo oí en redes, pero hasta ahorita no tengo denuncia todavía. Hasta el día de ayer no había querella respectiva de la parte ofendida”, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, fiscal regional de Tijuana.

Debido a que no se ha presentado la mencionada querella por parte de Yeri Mua, la FGE de BC no puede brindar medidas de protección o investigar el caso; pues la parte afectada no ha procedido legalmente.

¿Por qué Yeri Mua debe levantar una denuncia en Baja California tras amenaza por concierto en Tijuana?

La polémica comenzó cuando Yeri Mua compartió en sus redes sociales la imagen de una manta en la que advertían que no debía presentarse el próximo 14 de septiembre en el Teatro del Pueblo, donde estaba programado su show “La Malilla y Yeri Mua”.

Ante esta situación, la influencer responsabilizó públicamente al streamer Lonche de Huevito y a sus seguidores, conocidos como F.E.S., de estar detrás de las amenazas. Además, reveló que no sólo ella fue blanco de intimidaciones, sino también su familia, con el objetivo de obligarla a cancelar su participación en la feria.

La cantante veracruzana debe levantar la denuncia en el estado de Baja California, debido a que Tijuana es un municipio de esta demarcación; por lo que el proceso legal debe levantarse en el lugar de los hechos.

Por otra parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el estado otorgará medidas de protección a la intérprete de “Nena Moxita”. “Se la damos, sí, por supuesto, es una gran artista”, declaró la mandataria, sin dar mayores detalles sobre el tipo de resguardo que recibirá.

Yeri Mua celebró en redes sociales el respaldo de las autoridades y pidió documentar cada amenaza para que las investigaciones avancen. Mientras tanto, la FGE de Baja California reiteró que será necesario que la cantante interponga formalmente la denuncia para que se activen los procesos legales correspondientes.

