Imágenes de aparatosa volcadura de transporte público en Bulevar 2000

Pasajeros iban dentro del autobús. Foto: Omar Hernández/Ilustrativa

Un camión de transporte público de la ruta Natura–Otay volcó ayer 28 de agosto, sobre el Bulevar 2000, a la altura de Paseos del Vergel, en Tijuana, Baja California, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

Así terminaron los pasajeros que viajaban en el transporte público en Bulevar 2000

El accidente ocurrió alrededor de las primeras horas del pasado 28 de agosto, cuando el vehículo, blanco con azul y con capacidad para 10 asientos individuales, perdió estabilidad y terminó volcado.

En los videos compartidos por usuarios en redes sociales, se observa al camión, volcado y al chofer junto con una pasajera esperando ser rescatados. El transporte (más extenso que una combi convencional), mantuvo su estructura visible, lo que facilitó la intervención de los socorristas.

Entre los pasajeros, fueron reportados, según la prensa local, tres con lesiones leves y condición estable, mientras que una persona sufrió lesiones de consideración.

Socorristas de la Cruz Roja y bomberos llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos y controlar la situación. De acuerdo con medios locales, la unidad quedó parcialmente sobre el carril en el Bulevar 2000, lo que provocó congestión vehicular mientras se realizaban las maniobras de rescate y retiro del camión.

El tráfico en el Bulevar 2000 permaneció lento por varias horas, mientras las autoridades y los equipos de emergencia aseguraban la zona y retiraban el camión volcado para restablecer la circulación.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta que provocó la volcadura, aunque las investigaciones continúan para determinar si fue un fallo mecánico o un error humano.

