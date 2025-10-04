Intoxicación masiva en Tijuana: 40 niños hospitalizados tras casos en escuelas

GENERANDO AUDIO...

Intoxicación masiva en Tijuana. Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Baja California (SSPCM) confirmó que al menos 40 niños fueron atendidos por intoxicación en seis escuelas primarias de Tijuana, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de salud.

Seis escuelas de Tijuana con casos de intoxicación

El incidente se registró tras múltiples llamadas al 911, donde se reportaron síntomas de vómito y malestar en estudiantes de seis planteles. Elementos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal acudieron a la emergencia para atender a los menores.

De acuerdo con el informe oficial, 40 estudiantes fueron trasladados en ambulancias a hospitales de la ciudad, mientras que en los otros cinco planteles, los traslados fueron realizados por familiares de los afectados.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas se encuentra en estado grave.

Autoridades investigan posible causa de la intoxicación

La SSPCM indicó que trabajan en coordinación con directivos escolares para el retiro inmediato de los alimentos que, se presume, pudieron haber provocado la intoxicación.

Además, se mantiene vigilancia en los centros educativos involucrados para descartar nuevos casos. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia a mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales.

También se recomendó a la ciudadanía que, en caso de que sus hijos presenten síntomas similares, acudan de inmediato a valoración médica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]