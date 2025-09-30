Madre salva a su bebé de ser atropellada por un camión en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

El caso se dio a conocer en redes sociales. Foto: Getty Images

Ayer, lunes 29 de septiembre, una madre fue atropellada por un camión, luego de rescatar a su hija de apenas dos años, quien estuvo a punto de ser arrollada en la colonia Urbi Villas del Prado, segunda sección Tijuana, Baja California.

Amor y valentía de madre: salva a su hija de ser atropellada en Tijuana

El hecho quedó registrado en un video de apenas seis segundos que circula en redes sociales. En la grabación se observa cómo la menor corre desde unos puestos ubicados en la Avenida Los Volcanes justo cuando la pesada unidad se aproxima. La madre, identificada como Dulce, de 25 años, corre detrás de ella y logra empujarla para salvarla, pero en ese instante termina siendo embestida por el camión.

De acuerdo con la prensa local, el chofer, identificado como David Antonio, intentó huir tras el atropellamiento, pero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la zona del mercado sobre ruedas para brindar los primeros auxilios. La niña presentó golpes leves, mientras que la madre fue trasladada en condición delicada a un hospital cercano. Ambas permanecen bajo observación médica.

La SSPCM informó que el conductor quedó detenido y que se iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en el área, especialmente en los días en que se instala el mercado, ya que la afluencia de peatones y vehículos incrementa el riesgo de accidentes.

