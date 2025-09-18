“Me metieron la mano”: mujer denuncia que policías de Tijuana la manosearon durante un cateo a su auto

GENERANDO AUDIO...

Se exige que se tipifique la agresión como violación. Foto: Getty Images

Un nuevo caso de presunto abuso de policías se presentó en Tijuana, Baja California, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de tocamientos y maltrato durante un cateo realizado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con su testimonio, dos oficiales descendieron de la unidad, un hombre de complexión robusta y una mujer de complexión delgada identificada con el apellido Tovar. Sin explicarle el motivo de la detención, le exigieron salir de su vehículo. Tras revisar su automóvil, encontraron una manopla que la joven aseguró portar por motivos de seguridad. A partir de ese momento, comenzó lo que ella describe como un “acto de violencia física, verbal y sexual“.

“Me levantaron la blusa y me metieron los dedos”: joven denuncia abuso de policías en Tijuana

La víctima detalló que la mujer oficial la llevó hacia la parte trasera de su carro y ahí comenzó a revisarla de manera indebida. Le subió la blusa, le levantó el brasier y le apretó los sen*s con ambas manos, mientras el oficial masculino la insultaba y le gritaba que estaba drogada. Posteriormente, la agente introdujo sus dedos en su v*gin*, todo esto frente a los automovilistas que circulaban por la zona.

El relato, acompañado de un video difundido en redes sociales, muestra a la joven acusando directamente a los agentes de abuso de autoridad y discriminación. En la grabación señala que incluso le quitaron un zapato y lanzaron su manopla al suelo, mientras ella insistía en que no estaba cometiendo ningún delito.

Tras viralizarse la denuncia, la representante del Centro de Empoderamiento y Protección a la Mujer (CEMUJER), Viridiana, condenó la agresión y exigió al alcalde Ismael Burgueño tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Subrayó que no se trata de un “presunto abuso”, sino de una violación por parte de los policías de Tijuana, y criticó que se intente minimizar el testimonio de la víctima.

Por su parte, la Sindicatura Procuradora de Tijuana emitió un comunicado en el que confirmó que ya inició un procedimiento de investigación, y que ya se tomó la declaración inicial y se integró un expediente formal que será seguido por Asuntos Internos. La dependencia aseguró que se actuará bajo principios de legalidad, imparcialidad y perspectiva de género, comprometiéndose a que este hecho no quede impune.

Mientras tanto, la joven ya presentó una denuncia formal en contra de la oficial Tovar y los policías de Tijuana que resulten responsables.

