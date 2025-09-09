Megafuga de agua en Tijuana causa socavón gigante y corte del suministro en 632 colonias

GENERANDO AUDIO...

La fuga se presentó esta mañana. Foto: José Manuel Alor/Ilustrativa

Una impresionante megafuga de agua se registró este martes 9 de septiembre en Tijuana, Baja California, en la colonia Los Reyes. La ruptura en un tramo del acueducto Florido-Aguaje generó un chorro que alcanzó hasta 10 metros de altura, formando una especie de “fuente” gigante que llamó la atención de automovilistas y transeúntes.

Video: megafuga de agua crea socavón y caos en Tijuana

Las imágenes captadas en video y viralizadas en redes sociales, muestran cómo el agua brota sin parar, creando un escenario impactante que sorprendió a todos los presentes.

El enorme chorro provocó la formación de un socavón frente a un supermercado, daños a un taxi y acumulación de lodo en las calles cercanas. La Vía Rápida Poniente presentó encharcamientos que generaron fuertes congestionamientos viales. Bomberos de la estación 9 y personal de Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar la seguridad de los transeúntes. No se reportaron personas lesionadas.

Megafuga de agua en Tijuana deja a 632 colonias sin agua

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y Protección Civil del Estado llegaron al sitio para contener la fuga y rehabilitar la infraestructura hídrica. La gobernadora Marina del Pilar informó que, además de esta, se presentó otra fuga en el acueducto Florido-Popotla, lo que obligó a suspender temporalmente el suministro de agua en 632 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito.

Las colonias afectadas pertenecen a las zonas de Aldo Esquer, Armando Valenzuela, Florido, Paraíso, Reforma y Rosarito.

La CESPT señaló que se están realizando trabajos urgentes de reparación y que, hasta el momento, no existe un tiempo estimado para restablecer completamente el servicio. Se recomienda a los ciudadanos evitar transitar por las zonas afectadas para facilitar las labores de reparación y prevenir incidentes viales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]