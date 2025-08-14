Megasocavón de 90 metros aparece en el centro de Tijuana

GENERANDO AUDIO...

El megasocavón surgió en el centro. Foto: Facebook/ Protección Civil Tijuana

Un impresionante megasocavón se formó la tarde de ayer, miércoles 13 de agosto, en pleno centro de Tijuana, Baja California, sobre la avenida Revolución y la calle Juan Sarabia, causando alarma entre vecinos y transeúntes. Al momento, las autoridades, ya atienden este colapso.

¡De 90 metros! Megasocavón sorprende a habitantes de Tijuana

[NO TE VAYAS SIN LEER: Niña se cuelga de camioneta para vender mazapanes y termina atropellada en Tijuana]

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo la tierra cedió de manera abrupta, formando un megasocavón de aproximadamente 90 metros lineales (según medios locales). El fenómeno arrastró bardas publicitarias y materiales de construcción, dejando una muestra según usuarios de la fragilidad con la que contaba esta construcción.

El colapso ocurrió alrededor de las 18:30 horas, justo junto a una obra en construcción, movilizando de inmediato a Bomberos y Protección Civil ante la posibilidad de una fuga de gas.

Tras el hecho, el director de Protección Civil, José Luis Jiménez González, informó a la prensa local, que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, se registraron fugas de gas y agua, las cuales fueron controladas de inmediato por Bomberos de Tijuana y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Además, resultaron afectados dos postes de CFE con cableado de alta tensión, lo que requirió la intervención del personal de la compañía eléctrica para asegurar la zona.

Por precaución, se evacuaron varias calles alrededor del socavón y la vialidad de Juan Sarabia, desde Av. Constitución hasta la calle Madero, permanecerá cerrada temporalmente al tránsito vehicular. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, solicitaron a los ciudadanos tomar rutas alternas para facilitar las labores de reparación y evitar accidentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]