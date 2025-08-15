Megasocavón en Tijuana: avenidas cerradas y vías alternas

GENERANDO AUDIO...

Los cortes serán temporales. Foto: SSPMQ/Archivo

El Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal y Protección Civil, informó que varias vialidades del centro permanecerán cerradas temporalmente debido a los trabajos de reparación tras la formación de un megasocavón en la zona.

¿Qué vialidades se encuentran cerradas por el megasocavón de Tijuana?

El cierre afecta principalmente a la avenida Constitución, avenida Juan Sarabia y avenida Francisco I. Madero; sin embargo, el tramo cerrado es en la avenida Revolución y la avenida Juan Sarabia. Estas restricciones aplican al paso vehicular y se mantendrán mientras duren las labores de reconstrucción y aseguramiento del terreno.

Según el mapa difundido por las autoridades, las calles afectadas estarán señalizadas como cerradas (línea roja), mientras que las vías alternas estarán marcadas de verde para facilitar la circulación de los conductores. Se recomienda utilizar rutas paralelas y evitar la zona para no entorpecer los trabajos.

Entonces, ¿cuáles son las vías alternas tras el cierre por megasocavón de Tijuana?

De acuerdo con el plan de movilidad difundido por las autoridades, los automovilistas podrán circular por:

Avenida Francisco I. Madero, para conectar con vialidades cercanas y evitar la zona de construcción

Calle Ignacio Zaragoza, como ruta de desvío principal al norte y sur

El pasado miércoles 13 de agosto, un hundimiento de gran magnitud sorprendió a vecinos y transeúntes en la intersección de Avenida Revolución y Juan Sarabia, provocando daños a infraestructura y riesgo de fugas de gas y agua. Desde entonces, el gobierno municipal mantiene un operativo permanente de vigilancia, con apoyo de Bomberos, CESPT y CFE.

Las autoridades reiteraron su llamado a respetar las indicaciones de tránsito, mantenerse informados por canales oficiales y priorizar la seguridad al circular cerca del centro de la ciudad.

