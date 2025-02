Cifra de migrantes deportados por Tijuana se mantiene estable

Las repatriaciones de migrantes por la frontera de Tijuana continúan sin variaciones significativas. Todos los días, Estados Unidos deporta a personas detenidas tras cruzar la frontera de manera irregular o que son interceptadas en distintas ciudades dentro de su territorio.

Pedro, un migrante deportado desde Las Vegas, compartió su experiencia sobre el traslado y la dificultad de reintegrarse en México.

Al llegar a México, muchos enfrentan una realidad complicada: no cuentan con documentos, redes de apoyo ni recursos para reiniciar su vida.

“Llegas aquí y comienza otra odisea. No tienes familiares, no tienes a dónde ir, no tienes documentos, o sea, eres ilegal en tu propio país”, agregó Pedro.