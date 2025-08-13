Niña se cuelga de camioneta para vender mazapanes y termina atropellada en Tijuana
Una niña de 7 años que vendía mazapanes y dulces en los carriles de la Garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, resultó lesionada luego de caer de una camioneta GMC Yukon en movimiento. Aunque el incidente ocurrió el pasado 7 de agosto; en las últimas horas, se ha viralizado el video del incidente.
Captan momento en que niña cae de camioneta a la que quería venderle mazapanes
El video, que fue grabado por otra automovilista desde su vehículo, muestra a dos menores de edad (un niño con playera color vino y una niña con conjunto deportivo verde con blanco) ofreciendo sus productos a una mujer que viajaba como copiloto en una camioneta negra. Aunque la pasajera se negó a comprar, ambos niños permanecieron colgados en la puerta del lado derecho del vehículo.
Instantes después, el conductor arrancó y, en ese momento, la niña perdió el equilibrio, cayendo al pavimento. Su padre, que se encontraba a pocos metros (también vendiendo en la vialidad), corrió para auxiliarla.
- La grabación, que dura apenas unos segundos, muestra cómo la menor queda tendida mientras su padre la revisa, preocupando a los testigos presentes en la zona.
De acuerdo con la prensa local, el conductor fue señalado por falta de precaución, pues la maniobra representó un riesgo para los menores.
El caso reavivó, en redes sociales, la preocupación por la presencia de niños vendedores en zonas de alto tráfico vehicular, donde la combinación de comercio informal y tránsito constante aumenta el riesgo de accidentes graves.