Niño escapa de su casa con su hermana en brazos y denuncia maltrato infantil en Tijuana

No se acreditó que los menores fueran hijos de los detenidos. Foto: SSC BC

Un niño, de apenas 4 años, salió de su domicilio en el Poblado Ejido Matamoros, Tijuana, Baja California, para solicitar ayuda luego de revelar que él y su hermana, una bebé de 9 meses, estaban siendo víctimas de maltrato infantil.

De acuerdo con la prensa local, el menor aprovechó un descuido de sus progenitores para huir de la casa y acudir a la comunidad en busca de apoyo, visiblemente en estado de trauma por la situación que vivían.

FESC atiende caso de niño que escapó de su casa por maltrato infantil en Tijuana

Tras recibir el reporte, mediante la línea del 911, agentes del Escuadrón Violeta de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron a atender la emergencia.

Al llegar al domicilio, los uniformados constataron las condiciones insalubres en las que vivían ambos menores. La vivienda carecía de servicios básicos como agua potable y presentaba un ambiente de abandono y riesgo para los infantes. Además, se confirmó que ambos enfrentaban maltrato infantil, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Como resultado de la inspección y por el peligro que representaba la situación, los agentes del Escuadrón Violeta aprehendieron a los progenitores, identificados como Karina Janet “N”, de 35 años, y Carlos Enrique “N”, de 45 años, ambos originarios de Tijuana. Además, ninguno de los detenidos contaba con documentación legal que acreditara la filiación con los menores, lo que agravó la situación legal de los padres.

Los niños fueron puestos bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde recibirán atención médica, alimentación y acompañamiento psicológico para superar el trauma.

