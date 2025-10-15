Obispos y teólogos reflexionan en Tijuana sobre la migración como misión

GENERANDO AUDIO...

Obispos, teólogos y agentes pastorales de América Latina y Estados Unidos se reunieron en Tijuana para dialogar sobre la migración como un espacio de encuentro, fe y compromiso social. El encuentro, celebrado del 9 al 11 de octubre, fue organizado por la red Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC) y la Universidad Iberoamericana (IBERO).

El Coloquio Internacional sobre Migración y Teología, titulado “Los desafíos de la movilidad humana ante los nuevos horizontes políticos de México y Estados Unidos desde la perspectiva cristiana”, se realizó poco después del Jubileo del Migrante 2025 convocado por el Vaticano, buscando repensar la responsabilidad ética y pastoral frente al fenómeno migratorio.

La frontera como espacio de encuentro y misión

“La frontera no es solo un límite, sino un espacio de encuentro humano y de misión”, afirmó Florentino Badial, director de IBERO Tijuana. Durante tres días, cerca de 40 líderes religiosos y académicos reflexionaron sobre la necesidad de mirar la movilidad humana desde la compasión y la justicia social, más allá de la ayuda humanitaria.

La teóloga estadounidense Kristin Heyer, copresidenta de la CTEWC, recordó que la caridad cristiana “exige la liberación frente a las injusticias que sostienen políticas deshumanizantes”. En el mismo tono, Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina, destacó que un tercio de los asistentes se reconoció como migrante, lo que dio al encuentro un carácter vivencial y esperanzador.

Voces migrantes y nuevas perspectivas teológicas

El obispo auxiliar Evelio Menjívar-Ayala, de Washington D.C., compartió su historia personal: “Este muro no detuvo mis sueños”, dijo al recordar su huida de El Salvador a los 19 años. También participó Silvia Correa, estudiante mexicana en el ITESO, quien relató cómo cruzó la frontera a los 17 años y hoy estudia para “devolver esperanza a otros migrantes”.

Entre los ponentes estuvieron Mons. Carlos A. Santos García, Dylan Corbett, y la hermana Dolores Palencia, quienes analizaron la carta pastoral “Los vio, se acercó y los cuidó”, publicada en 2024 por obispos de la región. Santos subrayó que “la Iglesia debe ir más allá de cualquier nacionalismo”.

El teólogo Yohan García, de la Universidad Loyola de Chicago, concluyó que unir la experiencia migrante con la reflexión teológica permite comprender mejor el fenómeno y responder con humanidad ante la crisis global.