La Fiscalía General de Baja California realizó un operativo en una funeraria de Tijuana, donde aseguró los refrigeradores y recuperó los cuerpos de ocho hombres que no habían sido reportados al Ministerio Público (MP).

Detectan irregularidades en funeraria de Tijuana

El operativo se efectuó en la funeraria Latinoamericana, ubicada en Tijuana, luego de que agentes acudieran a recuperar el cuerpo de un niño de ocho meses fallecido en el Hospital General con huellas de maltrato, cuyo deceso no había sido notificado a las autoridades y fue entregado directamente a la funeraria.

Durante la revisión, los elementos de la Fiscalía detectaron diversas irregularidades en el manejo de los cuerpos almacenados en el lugar.

Recuperan ocho cuerpos no reportados al MP

La titular de la Fiscalía General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que, además del cuerpo del menor, fueron localizados otros ocho cadáveres masculinos que no contaban con el aviso correspondiente al Ministerio Público.

“Encontramos creo que ocho, nueve cadáveres más, masculinos que estaban en unas condiciones sin haber pasado por el aviso al Ministerio Público directamente de hospitales públicos o privados, a la funeraria. -¿Muertes violentas?- No, al parecer no. Sí parecían muertes naturales sin embargo se tiene que dar aviso al MP. Sí es un tema delicado y se aseguró la funeraria”, indicó.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis y registro oficial.

Funeraria queda bajo resguardo de la fiscalía

La funeraria quedó bajo resguardo de la Fiscalía estatal, lo que provocó la molestia de familiares que esperaban velar a sus difuntos.

Durante el operativo, algunos dolientes confrontaron a los agentes y golpearon unidades oficiales. El procedimiento se prolongó por cuatro horas en medio de un ambiente de tensión.

Las autoridades informaron que los familiares deberán realizar un trámite formal ante la Fiscalía y el Servicio Médico Forense para recuperar los cuerpos.