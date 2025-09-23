¡Otra vez en Tijuana! Captan megafuga de agua en el Cañón del Sainz

GENERANDO AUDIO...

La megafuga de Tijuana alcanzó varios metros de alto. Foto: CESPT

Ayer, lunes 22 de septiembre, una megafuga de agua apareció en la colonia Emiliano Zapata, del Cañón del Sainz, Tijuana, Baja California. La fractura ocurrió en la línea de impulsión de agua potable que abastece a los fraccionamientos Urbi Villa del Prado 1, 2 y 3, dejando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Videos compartidos por habitantes muestran cómo un enorme chorro de agua color café brota con gran fuerza desde el pavimento, alcanzando varios metros de altura. El potente caudal, incluso, obligó a algunos automovilistas y transeúntes a alejarse de la zona para evitar incidentes. Las imágenes compartidas causaron preocupación de los residentes, quienes señalan que no es la primera vez que ocurre una megafuga de este tipo en la ciudad.

[TE PUEDE INTERESAR: Baja California es el estado con más robo de autos]

Megafuga en Tijuana provoca baja presión de agua en fraccionamientos

De acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la avería se originó por el desgaste natural de la red, la cual ya había cumplido con su vida útil. La dependencia informó que los trabajos de reparación arrancarán este martes y podrían extenderse entre 10 y 12 horas.

Mientras tanto, los fraccionamientos afectados (Urbi Villa del Prado 2 y 3) contarán con servicio parcial de agua, aunque se prevé baja presión e intermitencia. Para evitar la suspensión total, la CESPT habilitó un sistema alterno que permitirá alimentar al tanque de Urbi Villa del Prado Primera Sección.

Las autoridades aseguraron que mantendrán informada a la población sobre el desarrollo de las labores y pidieron a los usuarios tomar previsiones ante posibles afectaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]